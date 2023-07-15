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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على أنثى دولفين نافقة بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

انثي الدولفين
انثي الدولفين

عثر الأهالي على أنثى دولفين نافقة، بشاطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ طولها 215 سم، ومساحة محيطها 70سم، بها إصابة في منطقة البطن، ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بمعرفة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم عبدالوهاب، من علوم البحار، وعضوية 9 أعضاء من علوم البحار، ومن محمية البرلس الطبيعية، وممثلين لجهات متعددة، وجرى نقلها لمحطة بحوث الثروة المائية ببلطيم، تمهيدًا لمعرفة سبب نفوقه، وتحنيطه، وتعظيم الاستفادة منها.

بلطيم دولفين كفر الشيخ انثي نافقة شواطئ

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