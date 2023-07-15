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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكرة مع النجوم فى مهرجان العلمين.. أجواء حماسية وحضور جماهيرى كبير

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أشاد الإعلامي محمد الشاذلي ببطولة تحدي الجيل الذهبي، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: "كنا سعداء بمشاهدة الجيل الذهبي مرة أخرى، هذا الجيل الذي أسعد المصريين في بطولات كأس الأمم الإفريقية في أعوام 2006 و2008 و2010 لا يُنسى، كما شارك لاعبون من أجيال أخرى، مثل حازم إمام وعبدالستار صبري".

وأضاف "الشاذلي"، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اللاعبين تألقوا والأداء كان حماسيًا كأنهم يلعبون في بطولة رسمية بحالة من الود.

وتابع: "مباراة الأمس كان بها ريمونتادا وعدد كبير من التفاصيل الرائعة، وهذا هو الهدف من المهرجان، وجود هذه الجماهير الكبيرة التي لها قاعدة جماهيرية عريضة، وهذا الأمر مهم جدًا من أجل الترويج لفعاليات المهرجان، وحضور مباراة الأمس كان مجانًا".

فيما قالت الإعلامية جومانا ماهر إنها لم تتخيل أن المباراة ستكون بهذه القوة والحماس، متابعة: "كل لاعب حاول أن يبذل أقصى ما لديه، والحضور الجماهيري كان مكثفًا جدًا، والجمهور شجع عصام الحضري وحسام غالي".

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