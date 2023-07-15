إصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.