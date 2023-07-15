المستوطنون اليهود يعتدون على سكان جنوب الضفة الغربية المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح اليوم، جراء هجوم المستوطنين المتطرفين اليهود على عدة مناطق جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور في بيان له، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على مواطنين ورعاة أغنام في منطقة "سدة الثعلة"، وحاول أحدهم دهس قطيع أغنام يعود لأحد المواطنين.

وأضاف أن الشبان تصدوا للمستوطنين وطردوهم من المنطقة قبل تدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وإغلاق المنطقة أمام المواطنين.

وأوضح أن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين في منطقة "التوانة" واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين.