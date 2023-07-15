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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا مواد مخدرة بدمياط

ضبط متهم
ضبط متهم

شن قطاع الأمن العام اليوم السبت، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة).

وأسفرت جهود الحملة  عن ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

الأمن العام ا الحشيش جهود الحملة دمياط الجديدة ضبط عدد من الطلقات

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