ضبط 5 قضايا مواد مخدرة بدمياط

شن قطاع الأمن العام اليوم السبت، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").