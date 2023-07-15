مفاوضات مستمرة بين برشلونة ومانشستر سيتي لحسم صفقة برناردو سيلفا

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب برناردو سيلفا في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، وخوض تحدٍ جديد في أحد الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف.

برشلونة يحاول ضم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برناردو سيلفا يرغب في الانتقال إلى صفوف برشلونة في الصيف، وتحقيق حلمه بارتداء القميص الكتالوني.

وأفادت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، في مفاوضات مستمرة مع إدارة مانشستر سيتي، في محاولة لحسم صفقة برناردو سيلفا في الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن برناردو سيلفا ينتظر ما سيحدث في المفاوضات بين الناديين، مُشيرة إلى أنه لم ينظر إلى أي عروض مُقدمة له من الأندية الأخرى، أملًا في تحقيق حلمه بارتداء قميص برشلونة.

ويُعد برناردو سيلفا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف، على رأسها نادي الهلال السعودي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يريد الحصول على خدمات برناردو سيلفا، بعقد مدة ثلاث سنوات حتى صيف 2026.

يذكر أنه من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط البرتغالي، صاحب الـ28 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2025.

وشارك برناردو سيلفا في 55 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022-2023، وسجل سبعة أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة.

وفي حال رحيل سيلفا، فسيكون ذلك الأمر بمثابة "ضربة قوية" للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، خاصة بعد رحيل الألماني إيلكاي جوندوجان، قائد الفريق، وانضمامه إلى صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر بالمجان.