مسئول عراقي يكشف عن استقبال مليوني سائح بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى أور الأثرية

قال مدير مفتشية آثار ذي قار العراقية شامل الرميض، اليوم، إن زيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية كان لها أثر كبير على العالم المسيحي. وأضاف الرميض أن هناك إقبالًا كبيرًا على زيارة مدينة أور بعد هذه الزيارة، مما دفع الحكومة العراقية إلى الشروع في بناء أكبر مدينة سياحية بمساحة ألف دونم، تضم أكبر كنيسة في الشرق الأوسط بمساحة 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى فنادق وشاليهات وبحيرات سياحية ومتنزهات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأشار إلى أن عدد السياح يصل إلى مدينة أور الأثرية في فصول الشتاء والربيع والخريف إلى 1000 زائر، أما السياح الأجانب فيصل عددهم 250 سائحًا شهريًا، وبلغ عدد زوار المواقع الأثرية من الطلاب والسكان المحليين والعراقيين بشكل عام 1800 زائر.

واشار الرميض إلى أنه بحسب وكالة رويترز العالمية فإنه في الشهور السبعة الأخيرة، دخل العراق 2 مليون ونصف المليون سائح، وأغلب هذا العدد جاء لزيارة المواقع الدينية والعتبات والمواقع الأثرية وشمال العراق والأهوار.