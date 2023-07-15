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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تُطلق قافلة طبية إلى مركز كوم حمادة بالبحيرة

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية، ممثلة فى كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، قافلة طبية شاملة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أبوالعلا الخيرية، وأسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لخدمة أهالي مركز كوم حمادة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، إن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغ 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 70 حالة جلدية، 43 حالة أطفال، 11 حالة نساء، 62 حالة رمد، 65 حالة عظام، 80 حالة باطنة، 59 أسنان، مؤكدة أنه تم تحويل 5 حالات أطفال إلى مستشفى الشاطبى الجامعى، كما تم عمل فحص لمرض السكر لعدد 200 حالة مع قياس الوزن والطول وأيضا قياس الضغط.

وكان قد شارك طلاب كلية التربية الرياضية بأبوقير فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل، بدأت يوم 8 يوليو، بمشاركة نادي روتاري الرمل، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية فى تحسين ممارساتها فى التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير.

كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطراً على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

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قافلة طبية شاملة مركز كوم حمادة أهالي مركز كوم حمادة لجنة القوافل جامعة الإسكندرية

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