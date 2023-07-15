"أسيوط" تناقش نسب إنجاز محور منفلوط وتذليل عقبات التنفيذ

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعاً للوقوف على ما تم إنجازه في مشروع "محور منفلوط العوي"، والذى يعد من أهم المحاور التنموية على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 73%، وتنفذه إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ولبحث كافة السبل لتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في مواقع الإنشاء، ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.



استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها، لاستكمال الأعمال وفقا للخطة الزمنية للمشروع.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع محور منفلوط الذى يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق وخلق مناخ جاذب للاستثمار، موجهاً بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بسرعة تلافى الملاحظات لاستكمال باقى مراحل المشروع، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية للوقوف على سير الأعمال وتقديم كافة أوجه الدعم ،منوهًا إلى أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كـ (محور ديروط الحر، محور أبوتيج، ومحور منفلوط) بنطاق محافظة أسيوط، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير امكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام، الذى يسهل الانتقال من شرق إلى غرب النيل بدلًا من استخدام المعديات النهرية ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.

يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم ويتكون من 2 حارة مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض 29 متر تقريباً وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملا صناعيا (عدد 9 كباري علوية و5 تقاطع سطحى و11 بربخ) بمجموع أطوال 2600 م، على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الإبراهيمية ويعبر نهر النيل بمجرى مائي (260 مترا).

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