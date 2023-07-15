البدوى: توافق فى الحوار الوطنى على إقرار قانون موحد للتعاونيات (خاص)

كشف مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، أن اللجنة من خلال المناقشات التي عقدتها والاستماع إلى جميع الأطراف قد توافقت على توصية بإقرار قانون موحد للتعاونيات.

وأشار البدوي إلى أن اللجنة خلال هذه الفترة تعمل على تحديد الملامح الأساسية أو البنود محل التوافق في مشروع القانون.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إقرار قانون موحد للتعاونيات سوف يساعد على حل أزمات التعاونيات وعودتها لممارسة الدور المنوط بها ونشاطها بالقوة السابقة، بعد حالة ملحوظة من التراجع عن دورها خلال الفترة الماضية، بسبب القصور التشريعي أو ضعف القدرات المالية.