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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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630 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. إنجازات التنمية العمرانية في مصر (فيديو)

وحدة إسكان اجتماعي
وحدة إسكان اجتماعي

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على "إنجازات الإسكان والتنمية العمرانية في مصر"، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:

  1. الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة سكنية.
  2. يجري تنفيذ نحو 350 ألف وحدة بمشروعات المدن الجديدة.
  3. تبلغ التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات نحو 607 مليارات جنيه.
  4. الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
  5. الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية لقاطني المناطق غير الآمنة.
  6. يجري تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة بديلة بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه.
الاسكان التنمية العمرانية إنجازات التنمية العمرانية اكسترا نيوز وحدات سكنية

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