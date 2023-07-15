630 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. إنجازات التنمية العمرانية في مصر (فيديو)
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على "إنجازات الإسكان والتنمية العمرانية في مصر"، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي:
- الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة سكنية.
- يجري تنفيذ نحو 350 ألف وحدة بمشروعات المدن الجديدة.
- تبلغ التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات نحو 607 مليارات جنيه.
- الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
- الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية لقاطني المناطق غير الآمنة.
- يجري تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة بديلة بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه.