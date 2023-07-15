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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بترويج الهيروين والحشيش بالسلام في القاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم، حبس سيدة و3 أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة، بقصد الإتجار فيها كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

البداية عندما ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدة "لها معلومات جنائية"، وثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم “كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة”.

وبمواجهة المتهمين، أقر بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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