استقبال أولى رحلات طيران الشارتر من مدريد لمطار أسوان الدولى (صور)

على أنغام الفلكلور الأسواني و النوبي الأصيل لفرقة توشكى للفنون التلقائية، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ استقبال أولى الرحلات السياحية للطيران الشارتر القادمة مباشرة من مطار مدريد بدولة أسبانيا الصديقة إلى مطار أسوان الدولى بإجمالي 177 سائحًا.

وذلك ضمن 3 رحلات تضم 450 سائحًا إلى أسوان تم وصولهم على مدار اليوم، وسيتم تنظيمها أسبوعيًا.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، بالإضافة إلى أحمد أبو المعارف رئيس الشركة المنظمة لزيارة الفوج السياحي الأسباني.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بأهمية تهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحي الأسباني للاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كافة التسهيلات التي تساهم في إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التي تمتلكها عروس المشاتي وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلًا عن البانوراما الجمالية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام، والسوق السياحي القديم، وممشى أهل مصر.

وأكد محافظ أسوان، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالي والحضاري المشرف الذي يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحي عالمي.

فيما وجهت الدكتورة غادة أبو زيد الدعوة للفوج السياحي الأسباني لحضور افتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو الأحد القادم.

جدر الإشارة إلى أن البرنامج السياحي للفوج الإسباني في محافظة أسوان يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية على مدار يومين، ومنها معابد فيلة ومعبدي أبو سمبل والسد العالي ورمز الصداقة والمسلة الناقصة، والحديقة النباتية، بالإضافة إلى جولة نيلية للاستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد، و جولة حرة بالسوق السياحي القديم، ويستكمل الفوج الأسباني برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر.