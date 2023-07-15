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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط أجنبي بحوزته ٦٥ عملة من العصور الرومانية و البيزنطية و البطلمية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من العملات المعدنية ترجع لعصور قديمة.
اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الاماراتية القادمة من دبي استوقف مصطفي محمد مصطفي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الحميد عبد الوهاب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من العملات المعدنية، قام أحمد الحكش مدير الجمرك باخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة برئاسة حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام واللذان قاما بتشكيل لجنة مكونة من بلال عامر و سكر محمد عبد الله و احمد عبد الله عليوة مفتشي الاثار والذين قاموا بتحرير محضر معاينة افادوا فيه بانه يوجد وسط العملات ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية تخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ 
امر احمد حسن الحكش مدير الإدارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.

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الإجراءات الجمركية الخطوط الإماراتية دبي لجنة الخط الأخضر مطار القاهرة الدولي

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