في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سراج منير، أحد أبرز نجوم ستينات القرن الماضي وصاحب أشهر الأدوار في أفلام الأبيض والأسود، منها دور عنتر في فيلم «عنتر ولبلب»، وفي السطور التالية نستعرض محطات بارزة في حياته.

- ولد سراج منير عبد الوهاب في الخامس عشر من يوليو عام 1904 بالقاهرة، لوالد كان يعمل مديرا للتعليم في المعارف

- من أخواته المخرجان السينمائيّان حسن وفطين عبد الوهاب.

- درس سراج منير في المدرسة الخديوية، وكان عضواً في فريق التمثيل في المدرسة.

- بدأت عنده هواية التمثيل بعد حادثة طريفة حدثت لهُ عام 1922، ترك هذا الحادث أثراً في نفسه حيث ولدت في داخله هواية التمثيل.

- أصبح عضواً في فريق التمثيل بالمدرسة، واستمر كذلك حتى أنهى دراسته الثانوية وسافر إلى ألمانيا لدراسة الطب



- من أشهر الأدوار التي أداها هو دور عنتر في فيلم عنتر ولبلب مع الفنان الشعبي محمود شكوكو.

- خاض سراج منير معترك الحياة السينمائية ممثلاً ومنتجاً، وقدم مايقارب المائة فيلم سينمائي قام هو ببطولة 18 منها.



- فيلمه «عنتر ولبلب» عام 1945 كان بدسبب نجاحه الجماهيري وأكبر تعويض له.

- انضم لفرقة الريحاني، وأصبح منذ اليوم الأول من نجومها، وكان نداً للكوميدي الكبير نجيب الريحاني.

- نزل سراج منير إلى ميدان الإنتاج، وكان هدفه أن يكون منتجاً مثالياً يرقى بصناعة السينما، بإنتاجه فيلم «حكم قراقوش» عام 1953.

أشهر أعماله

من أبرز اعمال سراج منير: (عنتر ولبلب، الواجب، الحب لا يموت، آه ياحرامي، كرسي الاعتراف، دماء في الصحراء، معلش يا زهر، ورد الغرام، ليلة الحنة، جزيرة الأحلام، الدنيا حلوة، أولاد الشارع، انتقام الحبيب، وغيرهم).

وفاته

كان سراج يعاني من مرض القلب، توفي في عام 1957 بشكل مفاجئ، وذلك بعد عودتهِ من الإسكندرية في رحلة فنية مع فرقة الريحاني.