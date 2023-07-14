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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| لماذا تشتهر مصر بأضرحة أولياء الله الصالحين؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ مصر بها الكثير من أولياء الله الصالحين متواجدين في قرية البهنسا بمحافظة المنيا بصعيد مصر، مشيرًا إلى أنهم أولياء الله الصالحين متواجدين في كل مكان في أرض مصر. 

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ القاهرة عامرة بأضرحة أولياء الله الصالحين، لأن هؤلاء كانوا يعيشون ببركة الله ومعيته التي لا تنتهي، مشيرًا إلى أن الكثيرين يترددون بشكل يومي على تلك الأضرحة الخاصة بأولياء الله الصالحين لأنهم يعلمون أنها محل تنزلات أنوار الله تعالى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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