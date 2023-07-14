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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: "المصريون يعتبرون الأولياء بابًا للتقرب من النبي" (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك العديد من النماذج المصرية التي تمسكت بخدمة أولياء الله الصالحين لأن المصريين يعتبرون الأولياء الصالحين أبواباً للتقرب من النبي الكريم محمد، فقد ذاقوا من علم النبوة وأنوارها مذاق النور والبركة.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الصالحين ومنهم الصحابة نالوا شرف صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهداً على كرامة أولياء الله الصالحين وصحبتهم في الآخرة للأطهار بالآية القرانية (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا).

وعن محبة أولياء الله الصالحين، قال أمين الفتوى: “الرفقة والصحبة والشرب من كأس النبي محمد، أي تعلم سنته النبوية واتباعها ما يجلب السعادة في الدارين واعتبار الصالحين أبواب دخولها يسعد وينير القلب، ودخول هذه الأبواب باتباع طرقهم”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس إسلامنا بالمصري الأولياء الصالحين علم النبوة

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