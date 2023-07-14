أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يدرس الرحيل عن الزمالك وتولي تدريب منتخب وطني خلال الفترة المقبلة.

وتعرض الزمالك لخسارة ثقيلة تحت قيادة المدرب الكولومبي أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري.

وذكرت شبكة "futbolred" الإسبانية، نقلًا عن الصحفي كارلوس أنطونيو فيليز، أوسوريو يخطط لاستغلال بعض الثغرات بعقده مع الزمالك من أجل المطالبة برحيله عن القلعة البيضاء.

وكشفت الشبكة الإسبانية، عن ظهور أوسوريو كواحد من المرشحين لقيادة منتخب هندوراس والبدء في مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأشارت إلى أن أوسوريو سكون جاهزًا للموافقة على العرض المقدم من هندوراس خلال الساعات القليلة المقبلة.