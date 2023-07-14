في ذكرى وفاتها.. هنا عاشت أسمهان "أميرة الجبل" بوسط القاهرة (صور)

يحل اليوم ١٤ يوليو ذكرى وفاة واحدة من ألمع نجوم زمن الفن الجميل، وهي المطربة أسمهان، واسمها الحقيقي آمال فهد إسماعيل الأطرش، شقيقة المطرب والموسيقار الراحل فريد الأطرش، التي لاقت مصرعها عبر حادث أليم عام ١٩٤٤، إثر سقوط السيارة التي كانت تستقلها في ترعة طلخا، خلال سفرها لقضاء إجازة في مدينة رأس البر.

وهو الحادث الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام وقتها كثيراً بسبب غموضه، وطالت الاتهامات حينها عدد من المشاهير والنجوم التي كانت تنافسهم أسمهان في مجال الغناء، وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، وأيضاً زوجها السابق حسن الأطرش، التي تزوجته عام ١٩٣٤ وأنجبت منه طفلة تسمى كاميليا، وعاشت معه في جبال سوريا، ليطلق عليها فيما بعد أميرة الجبل .

عاشت أسمهان فترة تألقها الفنية، في عمارة المشاهير بوسط البلد وهي عمارة الإيموبيليا، قمنا بزيارتها للتعرف على ما تبقى من ذكريات الفنانة الراحلة.

وبالحديث مع أحد أفراد الأمن بالعمارة ويدعى علي، قال: “العمارة هنا عاش فيها فنانين ومشاهير كتير، وخاصة بتوع زمن الفن الجميل، وطبعاً عارف ان الفنانة أسمهان كانت عايشة هنا في عمارة الايموبيليا، وفيه فنانين كتير كانوا جيرانها زي ليلي مراد ونجيب الريحاني وأنور وجدي وغيرهم كتير، بعد وفاة الفنانة الشهيرة انتقلت ملكية الشقة إلي صاحب العقار، لأنه في الوقت ده كان معظم السكان نظام ايجار قديم ومحدش بيملك حد، الله يرحمهم جميعاً”.

وبالحديث مع عم صالح صاحب كشك بجوار العمارة، قال: “محدش فينا يوعى على فترة الفنانة أسمهان رحمة الله عليها، لأنها توفيت عام ١٩٤٤، لكن على حد علمي من بعض كبار السن بالعمارة، انها كانت دائمة التنقل وتغيير محل سكنها بإستمرار، خاصة وأنها كانت دائمة السفر بين مصر وسوريا، وأيضاً يوم وفاتها كانت في رحلة سفر إلى مدينة رأس البر، وتوفيت وقتها وهي في طريقها للمصيف إثر حادث أليم”.