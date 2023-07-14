الشوط الأول.. الداخلية يباغت أسوان بهدفين ويقترب من البقاء في الدوري

أنهى فريق الداخلية الشوط الأول من مباراته أمام أسوان في الجولة الأخيرة والحاسمة من بطولة الدوري، مُتقدمًا بهدفين دون رد.

ونجح فريق الداخلية في مباغتة المضيف بهدفين قبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقتين 42 و45.

سجل عبد الرحمن البانوبي وفانوم ألفريد هدفي فريق الداخلية قبل نهاية الشوط.

أحداث الشوط الأول

فريق أسوان بدأ المباراة بقوة وشهدت الدقيقة الثانية تصويبة من بلال السيد من خارج منطقة الجزاء لصالح أسوان لكنها ارتطمت بالدفاع.

فريق أسوان ظهر أيضًا في الدقيقة 12 بعد تصويبة من كاموني لاعب أسوان من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بثبات.

فريق الداخلية رد وسدد عبد العزيز السيد في الدقيقة 21 من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 25 تصويبة من عماد فتحي من يمين منطقة الجزاء لصالح أسوان لكن تصدى لها حارس مرمى الداخلية ثم شتتها كريم يحيى بصعوبة بالغة.

فريق الداخلية تمكن من التقدم في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية من فانوم ألفريد من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية مرت من الجميع لتصل إلى عبد الرحمن البانوبي على القائم البعيد ليسدد الكرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق سجل الهدف الثاني بعد كرة عرضية من عبد الرحمن البانوبي مرت من الجميع لتصل إلى فانوم ألفريد الذي سدد كرة من داخل منطقة الستة ياردة داخل الشباك.