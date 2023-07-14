مصرع مسنة من ذوى الهمم إثر تسرب غاز داخل شقتها بالدقهلية

لقيت سيدة مسنة من ذوي الهمم "الصم والبكم"، مصرعها متاثرة باصابتها بحروق متنوعة بعد أن نشب حريق هائل داخل شقتها بنطاق مركز الكردي في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل - كائن ببندر الكردى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى بعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 100 متر تقريبًا، ملك المدعو "على على حجى أحمد"، ومقيم بذات العنوان ونشوب الحريق بالطابق الأرضى.

وتسبب الحريق في إصابة خالة مالك العقار وتدعي "إحسان محمد محمد المحلاوي"، 70 عامًا، من ذوى الهمم، بحروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى ميت سلسيل المركزى، وتوفيت عقب وصولها.

وتبين احتراق بعض محتويات المطبخ نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ولم تنجم عنه أية إصابات أو تلفيات أخرى.

وبسؤال زوجة مالك العقار قررت أنه حال قيام المتوفاة بطهي الطعام حدث تسريب غاز من أسطوانة البوتاجاز، مما أدى إلى اشتعال النيران ولا تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة الكردى، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.