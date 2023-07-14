وزير التعليم: "منصة التصحيح الإلكترونى تضمن حصول الطالب على حقه كاملًا"

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من استخدام "كتيب المفاهيم" في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، هو تشغيل عقلية الطلاب وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين.

وأضاف "حجازي" في مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الوزارة تمد الطلاب بـ"كتيب المفاهيم" الذي يضم أبرز أساسيات المادة، مثل الجدول الدوري في مادة الكيمياء، إضافة إلى بعض المفاهيم الأساسية التي من المفترض حفظها.

وأشار "حجازي" إلى تركيز الوزارة خلال الامتحانات على أسئلة المستويات العليا، سواء الفهم السطحي أو العميق، والتطبيق السطحي والعميق، والتحليل والتركيب.

وفيما يخص التصحيح، قال وزير التربية والتعليم إن عملية التصحيح تعتمد على منصة إلكترونية قوية تضمن دقة عملية تصحيح أوراق الإجابة، معلقًا: "كل ما يهمنا هو حصول الطالب على حقه كاملًا".

واختتم حجازي عن وجود منصات تدريبية للمعلمين ومنصة أيضًا لامتحانات أبناء الخارج للتمكن من الدخول في الامتحانات.