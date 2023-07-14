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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يعود للمحاكم من جديد

مرتضى  منصور
مرتضى  منصور

أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجارى فى القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وتنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية في جلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوريًا 3 أشهر بتهمة سب الخطيب ويكون حضوره وجوبيًا أمام المحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدى بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضوره وجوبى، بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة بالدرجة الأولى وما زالت نحو 15 قضية أخرى ضد مرتضى منصور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديده للمحاكمات ضده فى تلك القضايا.

يذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه، كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرًا مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادى النطرون فى القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.

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