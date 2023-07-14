عماد الكومى: بحلم بتنفيذ مشروع "قنانا" لتأهيل أبناء قنا تكنولوجيًا

أكد عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، أنه وجد فى البداية صعوبة فى التأقلم بكوريا بسبب اللغة والطعام الحلال، ومن الصعب أن ترى ورقة ملقاة بالشارع، وكان هدفى عمل شئ يتذكرنى به الجميع وتنفع الناس.

وأضاف عماد الكومي خلال استضافته في أولي حلقات برنامج "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق: "الالتحاق بكلية الهندسة كان حلمًا يراود والدي، وأحلم دائمًا بعمل مشروعات زراعية وصناعية ببلدى قنا وصناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

واختتم: "بحلم بتنفيذ مشروع "قنانا" لتأهيل أبناء قنا للتعامل مع تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".