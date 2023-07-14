ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الكومى: بحلم بتنفيذ مشروع "قنانا" لتأهيل أبناء قنا تكنولوجيًا

عماد الكومي
عماد الكومي

أكد عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، في الحكومة الكورية، أنه وجد فى البداية صعوبة فى التأقلم بكوريا بسبب اللغة والطعام الحلال، ومن الصعب أن ترى ورقة ملقاة بالشارع، وكان هدفى عمل شئ يتذكرنى به الجميع وتنفع الناس.

وأضاف عماد الكومي خلال استضافته في أولي حلقات برنامج "لوغاريتم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق: "الالتحاق بكلية الهندسة كان حلمًا يراود والدي، وأحلم دائمًا بعمل مشروعات زراعية وصناعية ببلدى قنا وصناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

واختتم: "بحلم بتنفيذ مشروع "قنانا" لتأهيل أبناء قنا للتعامل مع تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد مشاركة مصر فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

"لوغاريتم" يفك شفرة باحث مصرى "صعيدى فى الجامعة الكورية"

أحمد فايق فى أولى حلقات "لوغاريتم": لا بد من بناء جسور المعرفة مع العالم

"حياة كريمة".. "إكسترا نيوز" ترصد أعمال التطوير بقرية قصر الباسل فى الفيوم

"حياة كريمة" تضىء قرية قصر الباسل بالفيوم

"إكسترا نيوز" ترصد تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

بلعبة «التيك بول».. انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

"النتيجة قريبة من توقعى".. خالد الصاوى يكشف عن توقعه لمباراة القمة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

الفرق الهابطة من الدوري المصري الممتاز 2023

"البيئة" تنقذ "ترسة بحرية" قبل بيعها فى المطرية

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

مصر والسودان.. والعرب

فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم