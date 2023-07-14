تشكيل مباراة أسوان والداخلية في الدوري الممتاز

أعلن أيمن الرمادي، وعلاء عبدالعال، المديرين الفنيين لأسوان والداخلية، تشكيل فريقهم الأساسي للمواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة أسوان والداخلية بالدوري الممتاز

ويستضيف أسوان نظيره الداخلية، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على ملعبه “زهرة الجنوب” ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز نسخة الموسم الجاري 2022/2023.

تشكيل أسوان

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة البقاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى.

خط الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد.

خط الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي.

تشكيل الداخلية

بينما جاء تشكيل الداخلية كالأتي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى.

خط الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت.

خط الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط حيث يتساوى مع غزل المحلة بنفس الرصيد من النقاط.

بينما يأتي الداخلية في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز، الذي سيضمن للفائز الاستمرار بين الكبار في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل، بينما سيودع الخاسر المسابقة.

القنوات الناقلة لموقعة البقاء بين أسوان والداخلية

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وتحديدا 2 المواجهة المرتقبة بين الفريقين على الهواء مباشرة، يصاحبها الأستوديو التحليلي الخاصة بالمباراة، الذي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم والمحليين الرياضيين.