بفرمان من أوسوريو.. الزمالك يوافق على عودة مدافعه المُعار

وافق مسؤولو الزمالك على عودة أحمد أيمن منصور مدافع الفريق المُعار إلى صفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الدستور"، أنه قد تم الحصول على موافقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على عودة اللاعب مجددًا للمشاركة في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن أوسوريو شدد على حاجته لجهود اللاعب خاصةً أنه يلعب بقدمه اليسرى ويجيد بناء اللعب من الخلف.

وكان المدرب الكولومبي قد كشف في المؤتمر الصحفي عقب مباراة القمة أمس عن رغبته في التعاقد مع مدافع أعسر لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة قاسية أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة القمة التي أقيمت أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.