"100 يوم صحة" تقدم خدماتها الطبية للعاملين بحي غرب الإسكندرية

قدمت مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، خدماتها للموظفين والعمال بديوان عام حي غرب وفي عدة تخصصات طبية، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي والتوعية بالفحص الذاتي للثدي بجانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مثل القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

وأكدت المبادرة الرئاسية - في بيان لها اليوم - أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، مع تواجد فريق طبية متكاملة بالمحافظة.

يذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت في يونيو الماضي وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "إنزل واكشف واطمئن من كل مكان في مصر".

وفي سياق متصل، نظمت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بمسجد "القدوس" بنطاق حي وسط لتقديم الرعاية الصحية وتنمية الوعي الاجتماعي تحت شعار "حقك تنظمي".

ووقعت القافلة الكشف الطبي على عدد من المواطنين وقدمت العلاج للحالات المستحقة، بجانب تنظيم ندوات لتوعية المواطنين والسيدات بأساليب وطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.