أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس، (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة - بلاط) للعام الدراسي 2022 /2023.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم وفقا للشروط التالية.

الوادي الجديد تعلن شروط الالتحاق بمدارس التمريض



أولا: الشروط العامة:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

• الحصول على الشهادة الإعدادية (عام او أزهري) للعام الدراسي 2022 /2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

• القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة طبقا للأعداد المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

• يقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين بها بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية (عام أو أزهري) من المدارس أو المعاهد الأزهرية من نفس المركز بالمحافظة، على أن يتم التنسيق والقبول كل مركز إداري على حدة، وذلك حرصا على مبدأ التوطين.

• وفى حالة حصول الطالب / الطالبة على الصف الثالث الإعدادى فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولي الأمر، بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادى الجديد.

• ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

• الحد الأدنى لقبول الأوراق من الطلاب المتقدمين لا يقل عن 260 درجة من المجموع الكلى.

• ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة واختبارات القدرات.



وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد أن الأوراق المطلوبة:-

- طلب التحاق.

- أصل شهادة ميلاد صورة.

- صورة من شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام 2022/ 2023.

- بيان درجات معتمد ومختوم أصل صورة.

- بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام 2022-2023 يتم إحضار صورة الشهادة الأزهرية وشهادة معادلة من مديرية التربية والتعليم.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 2 صورة شخصية مدون عليها اسم الطالب.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

- تقرير طبي (رمد وباطنة) من مستشفى حكومي يفيد بخلو الطالب / الطالبة من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة.