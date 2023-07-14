ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الوادي الجديد تعلن شروط الالتحاق بمدارس التمريض

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز المحافظة الخمس، (الخارجة - باريس - الداخلة - الفرافرة - بلاط) للعام الدراسي 2022 /2023.

وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم وفقا للشروط التالية.

الوادي الجديد تعلن شروط الالتحاق بمدارس التمريض 


أولا: الشروط العامة:
• أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك. 
• الحصول على الشهادة الإعدادية (عام او أزهري) للعام الدراسي 2022 /2023 مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية. 
• القبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة طبقا للأعداد المطلوبة بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. 
• يقتصر القبول على أبناء المحافظة والمقيمين بها بشرط الحصول على الشهادة الإعدادية (عام أو أزهري) من المدارس أو المعاهد الأزهرية من نفس المركز بالمحافظة، على أن يتم التنسيق والقبول كل مركز إداري على حدة، وذلك حرصا على مبدأ التوطين. 
• وفى حالة حصول الطالب / الطالبة على الصف الثالث الإعدادى فقط ويكون من مواليد خارج المحافظة يتم إحضار بطاقة ولي الأمر، بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل من محافظة الوادى الجديد. 
• ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة. 
• الحد الأدنى لقبول الأوراق من الطلاب المتقدمين لا يقل عن 260 درجة من المجموع الكلى. 
• ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة واختبارات القدرات.

ضمن فعاليات "100 يوم صحة".. ندوة لطالبات مدرسة التمريض بمرسى مطروح


وجاء في بيان محافظة الوادي الجديد أن الأوراق المطلوبة:- 
- طلب التحاق. 
- أصل شهادة ميلاد صورة. 
- صورة من شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام 2022/ 2023.
- بيان درجات معتمد ومختوم أصل صورة. 
- بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام  2022-2023 يتم إحضار صورة الشهادة الأزهرية وشهادة معادلة من مديرية التربية والتعليم. 
- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. 
- عدد 2 صورة شخصية مدون عليها اسم الطالب. 
- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية. 
- تقرير طبي (رمد وباطنة) من مستشفى حكومي يفيد بخلو الطالب / الطالبة من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة.

محافظة الوادي الجديد فتح باب القبول بمدارس التمريض المحافظة الخمس موقع التواصل الاجتماعي مدارس التمريض

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

شعبة القصابين: 20% تراجع بأسعار اللحوم الحمراء عقب انتهاء موسم العيد

قريبًا.. توفير فرص عمل للشباب المصرى للعمل بالسوق الألمانية

كيف أصبحت العلمين مدينة لجذب فعاليات متنوعة؟.. خبير سياحى يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية