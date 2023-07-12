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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن فعاليات "100 يوم صحة".. ندوة لطالبات مدرسة التمريض بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبدالمجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن مشاركة وحدة السكان بالمدينة في مبادرة "١٠٠ يوم صحة" من خلال تنظيم ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة التمريض حول قضية الزيادة السكانية وخطورتها على صحة الفتيات المقبلات على الزواج.

وقالت أسماء عاطف، مدير وحدة السكان بالمحافظة، إن الندوة استهدفت كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة للفتيات مستقبلاً لتنظيم الأسرة لتأهيل جيل صحي ويفيد المجتمع، والحديث حول مبادرة «100 يوم صحة» التي تقدم وتتيح الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع قرى وربوع مطروح.

وأشار محمد صابر، مدير وحدة السكان بمدينة مرسى مطروح، إلى مشاركة الوحدة في مبادرة "١٠٠ يوم صحة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوعية بخطورة الزيادة السكانية بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان.

وأكد أنه تحت شعار"انزل.. اكشف.. اطمن" بالمجان، بدأت المبادرة الرئاسية في كل التخصصات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، حيث انطلقت مبادرة "١٠٠ يوم صحة" من العاصمة الإدارية الجديدة، من يوم الأحد الموافق 25 يونيو، وتستمر حتى الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.

ونوه بنجاح مبادرة "١٠٠ يوم صحة" على الكشف والوصول إلى المواطنين، من خلال تقديم خدماتها لما يزيد على 6 ملايين مواطن في أول 15 يومًا، مؤكدًا استمرار هذه المبادرات وصولًا إلى مجتمع ينعم بالصحة.

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