البيت الأبيض: روسيا لديها عدد كبير من القوات فى أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن أن روسيا لديها عدد كبير من القوات في أوكرانيا في باخموت وصولا إلى زابوريجيا.

وأضاف بيان البيت الأبيض، لا نعرف حقًا ما هو مستقبل فاجنر في روسيا.

ويقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع قادة فاجنر ويفغيني بريغوزين في اجتماع يوم 29 يونيو، بعد خمسة أيام من التمرد، مشيرًا إلى أن المرتزقة أعادوا تأكيد ولائهم لبوتين.

وقالت صحيفة كوميرسانت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مرتزقة فاجنر فرصة مواصلة القتال في اجتماع بعد أيام قليلة من تمردهم الفاشل، لكنه اقترح تنحية يفغيني بريغوزين جانبًا لصالح قائد آخر.

قال بوتين في البداية إنه سيسحق تمرد 23-24 يونيو، مقارنًا إياه بالاضطرابات في زمن الحرب التي أدت إلى ثورات عام 1917، ولكن بعد ساعات تم التوصل إلى اتفاق للسماح لبريغوزين وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا.

يحيط الغموض بمصير تلك الصفقة بالإضافة إلى مستقبل فاجنر، إحدى أقوى قوات المرتزقة في العالم، وبريغوزين، المحكوم السابق الذي ارتقى ليصبح معروفًا باسم "طاه بوتين" وأقوى مرتزقة لروسيا.

وقال الكرملين يوم الإثنين الماضي إن بوتين أجرى محادثات مع قادة فاجنر وبريغوجين في اجتماع يوم 29 يونيو بعد خمسة أيام من التمرد، وقال الكرملين إن المرتزقة أعادوا تأكيد ولائهم لبوتين.

لكن كوميرسانت، إحدى كبريات الصحف الروسية، نشرت تصريحات بوتين لمراسلها الأكثر خبرة في الكرملين، أندريه كوليسنيكوف، والتي أشارت إلى أن مستقبل بريغوزين وفاجنر موضع شك.

"لكن فاجنر غير موجود"، قال بوتين لصحيفة كوميرسانت عندما سئل عما إذا كان سيتم الحفاظ عليها كوحدة قتالية، لا يوجد قانون خاص بالمنظمات العسكرية، إنه غير موجود.

وردًا على سؤال بشأن تعليق بوتين، قال الكرملين يوم الجمعة، إنه لا يوجد كيان قانوني اسمه فاجنر وإن الوضع القانوني لهذه الشركات معقد ويحتاج إلى دراسة.