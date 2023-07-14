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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحب الأبدي" ديو غنائي يجمع أصالة وماجد المهندس قريبًا

الحب الأبدي
الحب الأبدي

تستعد المطربة أصالة لطرح ديو غنائي جديد بمشاركة المطرب ماجد المهندس بعنوان “الحب الأبدي” خلال الفترة المقبلة، والذي يعد أول تعاون لهما.

يذكر أن أحيت أصالة الأيام الماضية حفل غنائى بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبري مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

جدير بالذكر أن سبق لـ ماجد وأصالة قاموا بالغناء معاً عدة مرات في بعض الحفلات الغنائية، وكان الجمهور يشيد بأصواتهم، وكانت آخر حفلاتهم عندما أطلا معًا في حفل Joy Awards عام 2022 وغنيا معاً أغنية  “امتى أنا اشوفك” لـ أبوبكر سالم.

أغنيتها الجديدة النجم النجمة اصالة المطرب ماجد المهندس المطربة فرح فيديوهات يوتيوب

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