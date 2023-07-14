"100 يوم صحة" تفحص زوار كنيسة مار جرجس بالسويس (صور)

نظمت الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية بكنيسة مار جرجس بجنيفة، تحت رعاية الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس .

وأجرت القافلة الطبية الكشف على زوار ورواد كنيسة مارجرجس بحي الجناين بالقطاع الريفي في السويس، في إطار مواصلة الجهود للوصول لجميع المواطنين بجميع أرجاء المحافظة.

وقدمت القافلة خدماتها بالمجان للمواطنين في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات دعم صحة المرأة والطفل ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، وغيرها من المبادرات المنوه عنها سابقا، والتي من شأنها تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما يحرص الفريق على التواصل المجتمعي التابع لإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمديريه في توعيه المواطنين بأهمية هذه الحملات ودورها في تأمين الحياة الصحية السليمه وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال مثل هذه المبادرات المهمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة المتابعة على مدار الساعة لحملة " ١٠٠ يوم صحة" بجميع الإدارات الطبية على مستوى المحافظة والميادين الرئيسية والوحدات الصحية للفرق الطبية الثابتة والمتحركة .