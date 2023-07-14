"سكاي سبورتس": بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق شفهي لضم كايل والكر

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق شفهي لضم كايل والكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن والكر وافق على الانضمام لـ بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى عام 2025 مع وجود بند يتيح التمديد لمدة عام إضافي.

ولم يؤكد أي من الطرفين الاتفاق حتى الآن، وينتظر بايرن ردا إيجابيا من اللاعب لبدء المفاوضات مع مانشستر سيتي.

ويلعب والكر مع مانشستر سيتي منذ عام 2017 بعقد يمتد حتى 2024.

ووفقا لشبكة "سكاي"، يدور النقاش بشأن قيمة الصفقة التي تبلغ تقريبا 15 مليون يورو.

وأعلنت تقارير صحفية، عن الاهتمام السعودي بضم والكر، إضافة لناديه الأسبق شيفيلد يونايتد.

ولعب كيل والكر 39 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

وبدأ كيل والكر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي شيفيلد يونايتد تحت 18 عامًا وصعد للفريق الأول في صيف 2008، ثم انتقل معارًا لنادي نورثامبتون في نوفمبر 2008 ثم عاد للنادي في الشتاء التالي وانتقل لتوتنهام هوتسبير في صيف 2009 وأعير لشيفيلد لمدة 6 أشهر ثم عاد للسبيرز وأعير في صيف 2010 لنادي كوينز بارك رينجرز وعاد للسبيرز في شتاء العام نفسه، ثم انتقل لنادي أستون فيلا معارًا في شتاء 2011 وعاد للنادي في صيف 2011 ولعب 6 مواسم بقميص السبييرز قبل الانتقال للسيتي.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض إدارة نادي مانشستر سيتي لكيل والكر، ظهير أيمن الفريق، للاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي عرض على كيل والكر تمديد عقده والتوقيع على عقد مدته سنتان.