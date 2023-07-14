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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

22 يوليو.. ملتقى توظيفي لشباب المنوفية بالتعاون مع "حياة كريمة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، عن تنظيم ملتقى توظيفي خلال يومي 22,23 يوليو، في نادي ستي كلوب بشبين الكوم، ضمن مبادرة الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالتعاون مع الشركات الوطنية العاملة في السوق.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة"، عن تنفيذ ملتقى للتوظيف لشركات القطاع الخاص بمحافظة المنوفية يومي 22، 23 يوليو المقبل بنادي سيتي كلوب، من خلال مبادرة "توظيف مصر " ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الاستعداد لسوق العمل خلال الفترة من 17-19 يوليو المقبل من خلال مبادرة " طور وغير".

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة المنوفية عن تنظيم ملتقى توظيف، داخل الصالة المغطاة باستاد الجامعة، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع، لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين، وتحظى تلك الملتقيات باهتمام بالغ من الشباب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أنه اتفق خلال اجتماع تنمية المجتمع برئاسة الدكتور صبحي  شرف، على عقد ملتقى توظيفى بالتعاون بين المحافظة وجامعة المنوفية ومديرية العمل. 

وأشار “القاصد” إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري، لعقد الملتقى التوظيفي بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية الساعة العاشرة صباحا، بالتعاون مع عدد كبير من الشركات، مضيفا أنه سيتم عمل منصة توظيف الكترونية لعرض الوظائف ومتطلباتها وشروط التقديم لكل وظيفة، ونوه شرف إلى ضرورة إقامة ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل الخريج للوظائف المطلوبة.

وتناول المجلس أيضاً دراسة النقاط المضيئة بالجامعة ومدي استخدام الجامعة للطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام الأساليب الحديثة في النظم التعليمية ومراجعة ملف جامعة صديقة للبيئة والتنمية المستدامة، وأيضاً استعرض جهود الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار مضيفاً الي ضرورة تنظيم قوافل تكنولوجية لمحو الأمية الرقمية.

اتخاذ قرار الإدارة العامة الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة المركزية الإدارة العامة ل التقديم استخدام

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