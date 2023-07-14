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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن “100 يوم صحة”.. الكشف على 150 موظف بمديرية العمل بسوهاج

100 يوم صحة
100 يوم صحة

استضافت مديرية العمل بسوهاج، فريق طبي مكون من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين لتوقيع الكشف الطبي بالمجان وفحص العاملين بالمديرية، والمناطق، والمكاتب، ومراكز التدريب المهني التابعة والمواطنين المترددين علي المديرية، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة".

واستفاد من الخدمات الطبية المقدمة أكثر من 150 من الموظفين والمواطنين المترددين، وشملت الخدمات “قياس ضغط الدم ، تحاليل السكر ، والدهون، الاعتلال الكلوي (وظائف الكلي) ،قياس الطول والوزن”، بالإضافة الي الخدمات التي تستهدف صحة المرأة  للكشف المبكر عن أمراض السرطان الثدي.

وتعد حملة “100 يوم صحة” استكمالا لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وقد ركزت علي مكافحة الأمراض الأكثر  تأثيرا على المواطن بهدف خفض انتشار هذه الأمراض وبالتالي خفض  معدلات الوفيات .

وتقدمت الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة  العمل بسوهاج وجميع العاملين بالمديرية بالشكر والتقدير للقائمين علي المبادرة .

100 يوم صحة الأطباء والممرضين الاعتلال الكلوى التنمية المستدام الحملة القومية الدعم المؤسسي الشكر والتقدير

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