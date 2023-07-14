قناة الناس| يسرى جبر يوضح إثبات أو نفى الجسمية عن الله تعالى (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن معنى أن لا يشركوا بالله شيئًا أن يوحد الإنسان الله كمال التوحيد، مشيرًا إلى أن الإنسان حين يوحد الله تعالى كمال التوحيد لا يجب أن يصفه الإنسان بصفات البشرية أو صفات الجسم أو صفات مدركة.

وأضاف "جبر"، اليوم الجمعة، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله تعالى صفاته لا تدرك، لأن من أسماءه القدوس ومعنى القدوس أي المنزه، وهو المنزه عن تنزيه المنزه، مؤكدًا أن الله تعالى فوق تنزيه المنزه ولا يحيطون به علمًا.

وأوضح جبر، أنه في هذا الزمان وقع ممن ادعى أنه من أهل السنة والجماعة، ونسبوا إلى الله تعالى الحلول في المكان فقالوا إن الله في السماء ويقصدون أن يحل في السماء، ويتأولون بعض الآيات على ظاهرها دون أن يشعروا.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.