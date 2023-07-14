"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى 37 بالقاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، في طقس الغد السبت، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلًا على مختلف الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد طقس الغد نشاط رياح على كل المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.