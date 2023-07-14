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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«معاه خزنتان».. ضبط رجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

طلقات نارية
طلقات نارية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تضمن قيام رجل أعمال بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته اقتحام مسكنها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري وبالانتقال وبسؤال (نجلها مقيم بذات العنوان) قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته (الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية التجمع الخامس التواصل الإجتماعى فيس بوك الطلقات النارية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو جهود أجهزة وزارة الداخلية عدد من الطلقات ضبط مرتكب الواقعة قسم شرطة التجمع الخامس

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