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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط "13615" قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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