بعد مكالمة وكيله.. الأهلى يصدم كولر بشأن صفقة نجم بيراميدز

تواصل مسئولو الأهلي مع وكيل أعمال المغربي، وليد الكرتي، لاعب بيراميدز للاستفسار عن موقفه في الرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول، أن وكيل أعمال اللاعب أخطر إدارة الأهلي برغبته في البقاء مع بيراميدز في الموسم الجديد بشكل طبيعي، وتأجيل أي عروض في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر، أن إدارة الأهلي أخطرت السويسري مارسيل كولر المدير الفني بموقف اللاعب، وصعوبة ضمه، لاسيما أنه سيتم تفعيل بند تجديد العقد لمدة موسم جديد مع بيراميدز.

وأشار المصدر أن الاتجاه داخل القلعة الحمراء الاكتفاء بصفقة أمام عاشور؛ لتعويض رحيل رحمدي فتحي إلي الوكرة القطري خاصة بعد مغالاة فاركو في بيع محمود حمادة، وما زال موقف محمد رضا بوبو غامضا في ظل تمسك كولر بضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن من المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة من أجل ترتيب الأوراق استعدادًا للموسم الجديد، وحسم موقف اللاعبين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم، وكذلك الراحلين عن الفريق.

ويسعى مسئولو الأهلي لاتمام الصفقات الجديدة مبكرًا قبل الانتظام في معسكره الخارجي منتصف الشهر المقبل، بناء علي طلب كولر والذي تمسك بخوض معسكر الإعداد خارج مصر.