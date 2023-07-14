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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة متهم فى «أنصار بيت المقدس»

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبوالعلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المتهم أنصار بيت المقدس المستشار محمد السعيد الشربينى المتهمين ارتكاب جرائم جماعة إرهابية

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