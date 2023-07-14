القبض على متهمين بالاعتداء على تاجر فى الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من القبض على اثنين من أفراد عصابة الملثمين المتهمين في واقعة الاعتداء على تاجر باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم في منطقة أبو راضي بمدينة المحلة الكبرى في أقل من 72 ساعة.

وكانت منطقة أبو راضي قد شهدت، يوم الإثنين الماضي، واقعة اعتداء من مجموعة من الملثمين على صاحب محل تجاري سوبر ماركت وعطارة، وأظهرت كاميرات المراقبة دخولهم المحل والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة أبو راضي، التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اقتحام 5 ملثمين يحملون أسلحة بيضاء وشومًا أحد المحلات التجارية للاعتداء على تاجر شهير وإصابته بأكثر من 100 غرزة في أماكن متفرقة من جسده، ثم فروا بقصد إنهاء حياته. وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة لإنقاذ حياته.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بواقعة اعتداء مجهولين ملثمين علي المدعو "هشام .ا" 35 سنة باستخدام أداة حادة وأسلحة بيضاء والشوم لخلافات سابقة بينه وبين مرتكبي الواقعة.

وشهد مستشفى المحلة العام، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة اقتحام أسرة مريض غرفة الرعاية المركزة، عقب اعتدائهم على الفريق الطبي المشرف على علاج ابنهم. وتم إبلاغ جهات الشرطة لتورطهم في إتلاف أجهزة طبية بتكلفة مالية باهظة، وتم إخطار الجهات التنفيذية والمعنية والأمنية.