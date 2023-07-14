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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة بمراكز المحافظة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات نظافة لعدة أماكن بمركزي أسيوط وابنوب وحى غرب في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط تنفيذ حملة لنظافة نفق الزهراء الذي يربط حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، باستخدام سيارات ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة ورفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل الشوارع.

 وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتمامًا بالغًا موجهًا جميع رؤساء المراكز بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.


كان محافظ أسيوط قد كلف وحدة الإنقاذ السريع بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

وشاركت وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة ، وبمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونائبيه أحمد ثابت وشنودة صليب ،و وفاء جميل مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز وتم تنظيم حملة نظافة مكبرة لإزالة كافة تراكمات المخلفات الصلبة ومخلفات البناء والهدم بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب ، بالاضافة الى تنظيم حملة نظافة مكبرة استهدفت نفق الزهراء الذي يربط حي شرق بحي غرب مدينة أسيوط بمشاركة عيون إبراهيم رئيس حي غرب.

- الدفع بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وعمال النظافة لرفع المخلفات من النفق


كما تم الدفع بسيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وعمال النظافة لرفع المخلفات من النفق وجوانبه، فضلًا عن بسيارات النافوري لغسل النفق والأرضية الحوائط وتجديد ورفع كفاءة كاملة لاتجاهي النفق من تركيب سيراميك جديد بالحوائط والجدران ممرات المشاة وأعمال الدهان لأعمدة وأسقف النفق الداخلية وإحلال وتجديد وصلات الكهرباء وأعمال الإنارة والإضاءة الحديثة من قبل قسم الكهرباء بالحي.


كما شنت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ابنوب حملة مكبرة لإزالة كافة تراكمات القمامة من على الطرق الرئيسية ومدخل مدينة ابنوب وصيانة شاملة لأعمدة الكهرباء تحت اشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

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إدارة المخلفات الصلبة استمرار حملات النظافة الأجهزة التنفيذية الشوارع والميادين الشكل الحضاري اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات الصلبة تراكمات المخلفات الصلبة حي غرب مدينة أسيوط

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