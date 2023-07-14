الأهلى ينهى اتفاقه مع ميتلاند الدنماركى لضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم رسميًا

تواصل مسئولو الأهلي لاتفاق نهائي مع نادي ميتلاند الدنماركي، بشأن ضم إمام عاشور، لاعب الفريق، ولا تزال هناك بعض البنود التي سيتم الاتفاق بشأنها للإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول في الأهلي، عن أن إدارة ميتلاند ترغب في الحصول على مكاسب مالية جراء انتقال عاشور لصفوف الأهلي زيادة على 3 ملايين دولار التي دفعها للزمالك عند التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر أن من ضمن تلك البنود، الاتفاق على الحصول على نسبة من إعادة البيع 20% مستقبلاً، وهو ما جعل المفاوضات قائمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي عرضت تقسيط قيمة الصفقة على 3 أقساط يتم سداد القسط الأول مع إتمام الصفقة الآن على أن يتم تسديد باقي الأقساط بعد مرور 6 أشهر وبنهاية الموسم المقبل.

- عقد إمام عاشور لمدة 5 مواسم وضمن الفئة الأولى

وأوضح المصدر أن عقد إمام عاشور مع القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم، وهو الذي يعد ضمن عقود اللاعبين أصحاب الفئة الأولى بالمارد الأحمر، بالإضافة إلى منح اللاعب بعض الامتيازات، مثل إحراز الأهداف، والفوز بالبطولات بخلاف عدد من الإعلانات السنوية، والتي تجعل عقد اللاعب يرتفع ليبلغ 16 مليون جنيه في الموسم الأخير، على أن يحصل فى الموسم الأول على 13 مليون جنيه ثم 14 فى الثاني و15 فى الثالث و15 مليون و500 ألف والرابع و16 مليونا فى الموسم الأخير كما سيوفر الأهلي عقدا إعلانيا للاعب سنويا.

- اللاعب يكمل برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة المقبلة فى معسكر الأهلي للموسم الجديد

ومن المقرر أن يكمل اللاعب برنامجه التأهيلي خلال الساعات القليلة المقبلة فى معسكر الأهلي للموسم الجديد، على أن يبدأ الانتظام فى التدريبات الجماعية عقب نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر الإعلان عن صفقة إمام عاشور خلال الأيام الساعات المقبلة فور توقيع العقود بصفة نهائية بين مسئولي الناديين، خاصة أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم.