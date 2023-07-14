الثلاثاء.. وائل الفشنى ضيف احتفالية الأوبرا بالعام الهجرى الجديد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمناسبة العام الهجري الجديد احتفالية فنية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، ويحل عليها المنشد وائل الفشنى ضيف شرف.

ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا هم أحمد حسن، نهي حافظ ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب- طلع البدر علينا- يا محمد لعبدالعظيم محمد، يا صلاة الزين لزكريا أحمد، مدد لعبدالعظيم عبدالحق، الرضا والنور- سبحت صنع ربي لمحمد الموجي، مولاي إني ببابك لبليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لجمال سلامة، حيوا ربيب العلا لسيد شطا، لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، المسك فاح من التراث الصوفي والعمل الشهير قمر سيدنا النبى.

جدير بالذكر أن الأوبرا اعتادت تقديم احتفاليات فنية كبرى فى مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية بمختلف مسارحها وشهدت اقبالًا جماهيريًا ضخمًا.