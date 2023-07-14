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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3112 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح.. غدًا

امتحانات
امتحانات

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بإنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح، وذلك خلال  الفترة من ١٥ إلى ١٩ يوليو الجاري، والتي تبدأ غدًا السبت بمادة اللغة العربية، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية  لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن ٣١١٢ طالبًا يؤدون الامتحان غدًا السبت، أمام ٣٢  لجنة امتحانية على مستوى المحافظة في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ، مع تمام استعداد المديرية والمتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف، أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الامتحانات مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، مع الالتزام بتوزيع ١٤ طالبًا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن، وذلك وفقًا للتعليمات الوزارية وتنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

وتابع، أنه شدد على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان أول أمس الأربعاء، بضرورة الالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة أثناء عملية فتح مظروف الأسئلة والتأكد من أن المظروف سليم وأن أختام المطبعة السرية لم يتم العبث بها، لافتًا إلى أنه أوضح لهم أننا نواجه أزمة ضمير من قلة تحاول العبث بمستقبل الطلاب والأضرار بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أن تعليم مطروح على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال وجود أي إهمال وتقصير خلال مسار العملية الامتحانية.

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