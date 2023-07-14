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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

228 ألف و298 خدمة قدمتها "100 يوم صحة" لأهالي الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي قدمت 228 ألف و 298 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم.

- 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة  قدمت على مدار اليوم 17 ألف و 392 خدمة طبية متنوعة من خلال  165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5233 منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5858 منتفع ، بينما استفادت 5971 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 526 حالة والعلاج لعدد 521 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات ل 108 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 454 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل  لنحو  3488 منتفعة و 107 ضمن مبادرة كبار السن .

الضبعة الف قلق خدمة قدمتها ١٠٠ يوم صحة

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