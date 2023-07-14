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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2023.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية

اجازة
اجازة

موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الأخيرة من قبل المواطنين والموظفين والعاملين.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين والموظفين والعاملين بمحافظات مصر لمعرفة موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ للحصول على إستراحة من العمل وتقضيه وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين للحصول على اجازة سعيدة مع الأسرة، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو ٢٠٢٣، ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 ، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد إجازة ثورة ٢٣ يوليو ٢٠٢٣

من بين الإجازات الرسمية المتبقية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، تأتي إجازة 23 يوليو 2023، والتي كان من المفترض أن تكون يوم الأحد 23 يوليو 2023، ولكن بسبب قرار الحكومة بتأجيل الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، فإن موعد إجازة 23 يوليو 2023 سيكون يوم الخميس 27 يوليو 2023.

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مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2023 

- يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يوليو 2023: إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023: إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023: إجازة عيد المولد النبوي الشريف، وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء على موقعه الالكتروني فإن إجازة المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر وسيتم تأجيلها ليوم الخميس 27 سبتمبر 2023.

- يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023: إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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