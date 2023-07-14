معاون رئيس "العلمين الجديدة": نراعى كل الشرائح فى مشروعات الإسكان ونستهدف 3 ملايين نسمة

قال المهندس سعد ياسين، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تضاهي المدن العالمية في الإنشاءات والطابع العمراني والتخطيط وجودة الحياة والطرق وإدارتها والعناصر الذكية.

وأضاف ياسين، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نستهدف 3 ملايين مواطن حتى عام 2030، وهناك تطور كبير في العلمين الجديدة، وبدأ الناس في التوافد خلال فصل الشتاء".

وتابع: "لدينا عناصر جمع البيانات، حيث نجمع بيانات المدينة وبيانات استهلاك الطاقة واستهلاك الكهرباء والمرور وغيرها من البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات، مثلًا لا يتدخل البشر لتحديد القيمة البيعية، ولكننا نستخدم العنصر البشري اعتمادًا على كثافة الحضور".

كما أكد أن القيادة السياسية وجّهت بأن تكون العلمين الجديدة لجميع فئات المجتمع المصري، مضيفًا: "في الماضي كانت مصايف الساحل الشمالي مقتصرة على فئة معينة من الشعب، ولكن أصبح لأي مواطن إمكانية التمتع بشواطئ العلمين، كما أن طول الممشى 7 كم، ويوفر كل الخدمات، وهو مفتوح للمواطنين، وتمت مراعاة كل شرائح المواطنين في مشروعات الإسكان".