محافظ المنوفية يوجّه بإصلاح هبوط أرضى بعد انفجار ماسورة مياه

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تعليمات للمحليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل مع هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة كوبرى المحور الجديد المؤدي إلى بركة السبع، والموجود على طريق حضانة الفاروق، بعد انفجار ماسورة مياه 12 بوصة.

وتوجه إلى مكان الانفجار والهبوط الأرضي محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وقيادات المحليات في شبين الكوم، على رأس فرق الطوارئ للتعامل مع انفجار ماسورة المياه والهبوط الأرضي المفاجئ، منذ مساء أمس.

وتمكنت فرق الطوارئ التابعة لشركة المياه من السيطرة على انفجار الماسورة، وجارٍ حالياً ردم الطريق مكان إصلاح انفجار ماسورة المياه، لإعادة الطريق كما كان.

وتواجد السيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة المشروعات القومية والخدمات التي تقدم للمواطنين، وسرعة إصلاح أي أعطال أو مشكلات قد تواجه المواطنين.

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